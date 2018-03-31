كشفت صحيفة " روسيسكايا غازيتا" الروسية اليوم السبت أن الجيش الجزائري يملك أكثر من 200 مدفع "شيلكا"، الذي دخل الخدمة في الجيش الروسي خلال القرن الماضي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" للأنباء عن الصحيفة الروسية أن مدافع " شيلكا" الجزائرية تخضع للعمليات التحديثية والتطويرية وأبرزها ـ تضيف سبوتنيك ـ نقلا عن مصادر جزائرية تجهيز مدافع "شيلكا" بسلاح صاروخي من نوع "إيغلا". وزاد السلاح الصاروخي إمكانيات مدفع "شيلكا" لضرب الأهداف، فبينما كان بإمكان مدفع "شيلكا"، وهو من عيار 23 ملم، إصابة الأهداف التي لا تبعد أكثر من 2500 متر على الأرض و3500 متر في السماء، ارتفع مدى ضرب الأهداف بفضل السلاح الصاروخي إلى 5000 متر أفقياً و3500 متر عمودياً. ويستطيع مدفع "شيلكا" المتطور الآن أن يضرب بفعالية الأهداف الأرضية والبحرية والجوية.

للإشارة فإن هذا النوع من المدافع ما يزال في الخدمة لدى جيوش أكثر من عشرين بلدا.