أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تصريحات مثيرة، حول بقاء بشار الأسد على رأس السلطة في سوريا.

وقال ولي العهد السعودي في تصريحات لمجلة "تايم" الأمريكية، إن الأسد باق في السلطة، ومن غير المرجح أن يترك منصبه قريبا.

وأضاف أنه يتمنى من الأسد ألا يصبح "دمية لإيران".

وكشف، أنه يدعم بقاء القوات الأمريكية في سوريا على المدى المتوسط، موضحا، أن "وجود قوات أمريكية في سوريا، من شأنه الحد من طموحات إيران في توسيع نفوذها". وأشار بن سلمان إلى أن "بقاء القوات الأمريكية في سوريا، يسمح أيضاً لواشنطن بأن يكون لها رأي في مستقبل سوريا".

وحذر محمد بن سلمان، من أن "إيران ستقوم من خلال حلفائها الأقليميين، بتأسيس طريق بري يربط من بيروت عبر سوريا والعراق إلى طهران". وتابع، بأن "ذلك من شأنه أن يمنح إيران موطئ قدم أعظم في المنطقة".

يذكر أن تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تأتي بعد وقت قليل من تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيه إن قواته البالغ عددها نحو 2000 جندي ستغادر سوريا في وقت قريب.