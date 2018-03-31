م.المخادمة – ا.خنشلة (0/0)

ش.قايس – ن.تقرت (4/1)

و.القل – أ.مروانة (2/0)

هـ.شلغوم – ش.حي موسى (1/1)

ا.عنابة – ج.الخروب (1/0)

م.قسنطينة – أ.شلغوم العيد (1/0)

ا.عين البيضاء – ح,عنابة (2/1)

ا.الشاوية – ا.تبسة (1/0)

بطولة ما بين الجهات (الجولة الـ 25)

وسط غرب

ش.الشراقة – ا.تيسمسيلت (1/2)

ش.بوقادير – ف.فرندة (1/0)

هـ.البرج – ن.البرواقية (1/0)

ا.أفلو – أ.واد الفضة (2/1)

ش.فروحة – ا.بومدفع (1/1)

ا.الأغواط – ا.الشراقة (1/0)

ج.عين الدفلى – أ.غريس (1/0)

م.واد سلي – ر.عين الدفلى (2/1)

شرق

ن.تضامن سوف – ن.بوجلبانة (0/0)

ن.الفجوج – ا.سوف (3/0)

أ.بريكة – أ.بومهرة (2/3)

ن.القرارم – و.بوعقل (2/0)

ن.البسباس – ج.أولاد زواي (2/1)

ت.قالمة - ن.التلاغمة (1/0)

م.باتنة – و.تبسة (3/0)

ا.الرباح – ا.الحجار (1/0)

غرب

ش.الحناية – ا.عين الحجار (0/0)

ا.تلمسان – ا.وهران (1/0)

ش.أدرار – ش.سيق (1/0)

ش.سفيزف – ش.تيموشنت (1/0)

و.مستغانم – ش.تيارت (1/1)

م.سيدي الشحمي – ش.الأمير عبد القادر (3/0)

زـتيموشنت – ش.سيدي إبراهيم (2/0)

هـ.سيق – م.تيغنيف (0/1)