البطولة الوطنية للهواة (شرق) الجولة الـ 25
م.المخادمة – ا.خنشلة (0/0)
ش.قايس – ن.تقرت (4/1)
و.القل – أ.مروانة (2/0)
هـ.شلغوم – ش.حي موسى (1/1)
ا.عنابة – ج.الخروب (1/0)
م.قسنطينة – أ.شلغوم العيد (1/0)
ا.عين البيضاء – ح,عنابة (2/1)
ا.الشاوية – ا.تبسة (1/0)
بطولة ما بين الجهات (الجولة الـ 25)
وسط غرب
ش.الشراقة – ا.تيسمسيلت (1/2)
ش.بوقادير – ف.فرندة (1/0)
هـ.البرج – ن.البرواقية (1/0)
ا.أفلو – أ.واد الفضة (2/1)
ش.فروحة – ا.بومدفع (1/1)
ا.الأغواط – ا.الشراقة (1/0)
ج.عين الدفلى – أ.غريس (1/0)
م.واد سلي – ر.عين الدفلى (2/1)
شرق
ن.تضامن سوف – ن.بوجلبانة (0/0)
ن.الفجوج – ا.سوف (3/0)
أ.بريكة – أ.بومهرة (2/3)
ن.القرارم – و.بوعقل (2/0)
ن.البسباس – ج.أولاد زواي (2/1)
ت.قالمة - ن.التلاغمة (1/0)
م.باتنة – و.تبسة (3/0)
ا.الرباح – ا.الحجار (1/0)
غرب
ش.الحناية – ا.عين الحجار (0/0)
ا.تلمسان – ا.وهران (1/0)
ش.أدرار – ش.سيق (1/0)
ش.سفيزف – ش.تيموشنت (1/0)
و.مستغانم – ش.تيارت (1/1)
م.سيدي الشحمي – ش.الأمير عبد القادر (3/0)
زـتيموشنت – ش.سيدي إبراهيم (2/0)
هـ.سيق – م.تيغنيف (0/1)