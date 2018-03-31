توفي خمسة أشخاص وجرح ثمانية آخرين في حادث مرور خطير وقع ليلة أمس الجمعة بمنطقة بغنام بلدية بوزغاية على مستوى الطريق الوطني رقم 19 حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وأوضح مدير الصحة مسعود قلفن لوكالة الأنباء الجزائرية، أن حصيلة حادث المرور الذي وقع في حدود التاسعة والنصف من مساء أمس الجمعة على مستوى الطريق الوطني رقم 19، وخلف وفاة امرأة (60 سنة) في عين المكان، ارتفعت إلى خمس وفيات بعد أن لفظ شخصان آخران أنفاسهما الأخيرة بمستشفى الشطية. ويتعلق الأمر بطفل أقل من سنة و امرأة حامل في الشهر السادس .

وأضاف نفس المصدر أن حصيلة الجرحى تتمثل في ستة أشخاص يتلقون حاليا العلاج حيث خضع شاب (27 سنة) وشابة (30 سنة) لعمليتين جراحيتين بالإضافة إلى ضحيتين أخريين تعانيان من كسور ورضوض فيما غادرت طفلة المستشفى بعد تلقيها العلاج والإسعافات الأولية.

وقال المكلف بالإعلام بمصالح الحماية المدنية الملازم الأول محمد مساعدية ان هذا الحادث وقع اثر اصطدام سيارتين سياحيتين حيث كانت تقل الأولى عائلة تنحدر من بلدية تاجنة فيما كانت السيارة الثانية تقل أربعة شباب من بلدية بوزغاية مشيرا إلى تجنيد ثلاث وحدات للحماية المدنية لإجلاء الضحايا إلى كل من مستشفى الشطية والعيادة المتعددة الخدمات بأولاد فارس.

وكانت مصالح الحماية المدنية أشارت في وقت سابق إلى أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وجرح ثمانية آخرون في ذات الحادث المروري.

يذكر أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث.