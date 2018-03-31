طالب اليوم السبت، محمد بوشمة، والي ولاية المدية، السلطات البلدية بتوجيه اعذارات للمستفيدين من المحلات التجارية المسماة بمحلات الرئيس قبل القيام بفسخ عقود الاستفادة من هذه المحلات التي تحول العديد منها إلى أوكار للفساد وممارسة الرذيلة.

وعبر المسوؤل الأول للولاية في اجتماع المجلس التنفيذي بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء الدوائر 19 عن استغرابه من بقاء 1727 محلا مهملا وخارج أي استغلال من طرف المستفيدين، مشيرا في ذات السياق إلى أنه لن يقبل أن تبقى مثل هذه المحلات التي خصصت لها الدولة أموالا طائلة وصمة عار في جبين الولاية خاصة وأن العديد من هذه المحلات بات محل شكاوى المواطنين في الكثير من البلديات بعد أن صارت وكرا للشباب لممارسة الرذيلة بمختلف انواعها التي يعاقب عليها القانون ، وقال والي المدية إنه لا بد من تطبيق تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية القاضية باستغلال هذه المحلات بعد ربطها بمختلف الشبكات ومساعدة المستفيدين منها من أجل خلق الثروة للجماعات المحلية و المساهمة في تحقيق التنمية المحلية ، ولم يستثن حرص الوالي حتى بعض جمعيات المجتمع المدني و المؤسسات العمومية التي منحت لها بعض المحلات قصد توسيع أنشطتها إلا أنها ظلت هياكل بدون روح لسنوات طويلة.