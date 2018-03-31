تمكنت شرطة الحدود الجوية بمطار هواري بومدين الدولي مؤخرا من إلقاء القبض على مبحوث عنه في قضية اغتصاب قاصر، حسب ما أفادت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم السبت في بيان لها.

و أوضح البيان أن عناصر شرطة الحدود الجوية العاملة بمطار هواري بومدين الدولي تمكنت من إلقاء القبض على شخص مبحوث عنه بموجب أمر قضائي صادر عن جهات قضائية، حيث تم توقيفه خلال عملية تفتيش على مستوى نقطة معالجة رحلات السفر بذات المطار، أثناء دخوله إلى التراب الوطني.

و جاءت عملية التوقيف بعد المعالجة الإلكترونية و التدقيق في وثائق المشتبه فيه، أين تبين أنه محل أمر بالقبض في قضية اغتصاب قاصر، ليتم توقيفه و تحويله إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.