قامت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني, أمس الجمعة بباتنة والمسيلة بتوقيف شخص وضبط ثلاثة أسلحة نارية, حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني اليوم السبت في بيان لها.

وأوضح البيان أنه و "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم 30 مارس 2018 بباتنة بالناحية العسكرية الخامسة والمسيلة بالناحية العسكرية الأولى, شخصا وضبطت ثلاثة أسلحة نارية".

كما تم أيضا "حجز 8655 لتر من الوقود الموجه للتهريب بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة", يضيف المصدر ذاته.

ومن جهة أخرى، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي و عناصر الدرك الوطني 30 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار وتلمسان وتندوف وورقلة".