أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي اليوم السبت بميلة، تكفل الحكومة بدعم تخزين مادة الثوم بغية ضمان تسويقها عبر الوطن و إمكانية تصديرها في وقت لاحق.

وقال وزير الفلاحة لدى تفقده للمزرعة النموذجية معزوزي لخضر بوادي النجاء حيث قدم له عرض عن واقع القطاع بالولاية بأن "ولاية ميلة أصبحت تلعب دورا هاما كقطب امتياز في إنتاج مادة الثوم" ويتعين -كما أضاف- "جعلها قطبا وطنيا للامتياز في تصدير هذه المادة وذلك من أجل تقليص فاتورة الاستيراد التي شملت خلال الموسم المنصرم من 7 إلى 10 آلاف قنطار عبر الوطن".

وتحدث الوزير أيضا عن عزم قطاعه الوزاري على "وقف استيراد الثوم خلال العام المقبل 2019".

وتتربع زراعة الثوم بولاية ميلة حاليا على مساحة إجمالية قدرها 1900 هكتار أغلبها بجنوب الولاية فيما تتوقع مديرية المصالح الفلاحية أن تحقق حملة جمع هذه المادة خلال الموسم الحالي أزيد من 1 مليون قنطار.

وبعين المكان دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري إلى تكثيف مرافقة الفلاحين وتنظيم أحسن لتثمين الشعب الفلاحية. كما دعا إلى منح حق الانتفاع عن طريق الامتياز في قطاع الغابات كوسيلة للحد من حرائق الغابات.