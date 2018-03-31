طالب متظاهرون في العاصمة تونس الحكومة والبرلمان بإقرار قانون يجرم كل محاولات وأشكال التطبيع السياسي والثقافي والاقتصادي مع إسرائيل.

ونظم الائتلاف التونسي من أجل فلسطين اليوم السبت مسيرة وسط العاصمة بمناسبة يوم الأرض شارك فيها مئات التونسيين المؤيدين للقضية الفلسطينية، طالبوا خلالها بسن قانون ضد التطبيع في تونس.

ورفع المتظاهرون علما فلسطينيا كبيرا وشعارات تؤيد نضال الشعب الفلسطيني، وتستنكر الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وتدعو إلى عمل عربي وإسلامي مشترك لأجل القضية الفلسطينية.

وقبل سنة أخفق البرلمان التونسي في سن قانون يجرم التطبيع بسبب عدم تحمس بعض الكتل البرلمانية لمشروع القانون الذي طرحته كتلة الجبهة الشعبية اليسارية.

وكان مقررا أن يدرج بند في الدستور التونسي التوافقي الصادر في ديسمبر 2014 ينص على تجريم كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل، لكن تم إلغاء هذا البند في اللحظة الأخيرة.