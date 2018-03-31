أجل شالكه مؤقتا تتويج بايرن ميونيخ باللقب السادس على التوالي بعد فوزه على ضيفه فرايبورغ 2-0، السبت في المرحلة 28 من الدوري الألماني لكرة القدم.

ورفع شالكه الذي حقق فوزه السادس تواليا رصيده إلى 52 نقطة، بفارق 14 عن بايرن ميونيخ الذي يلتقي في وقت لاحق مع ضيفه بوروسيا دورتموند الثالث في مباراة قمة.

وبحال فوز بايرن سيبقى الفارق 17 نقطة مع شالكه قبل 6 مراحل على نهاية الدوري (18 نقطة محتملة).

ويحتاج بايرن إلى 5 نقاط من مبارياته المتبقية ليضمن اللقب الثامن والعشرين في تاريخه بغض النظر عن نتائج مطارديه.

فعلى ملعب "فلتنس أرينا" وأمام 60 ألف متفرج، سجل دانيال كاليغيوري (63 من ركلة جزاء) والنمسوي غيدو بورغشتالر بعد تمريرة من الدولي الجزائري نبيل بن طالب (73) هدفي الأزرق الملكي الذي أكمل المباراة متفوقا عدديا بعد طرد نيلس بيترسن منتصف الشوط الثاني (66).

وانتزع لايبزيغ موقتا المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا بفارق نقطة عن بايرن ليفركوزن، بعد فوزه على مضيفه هانوفر 3-2 أمام 42 ألف متفرج، وتعادل ليفركوزن سلبا مع ضيفه أوغسبورغ.

وسجل للفائز السويدي إميل فورسبرغ (16)، ويلي أوربان (54) والدنماركي يوسف بولسن (76)، وللخاسر السنغالي ساليف ساني (71) ونيكلاس فولكروغ (78).

وعاد كولن وصيف القاع إلى دوامة الخسارات بسقوطه سقوطا كبيرا أمام مضيفه هوفنهايم 6-صفر، ليحقق الأخير أكبر فوز في تاريخه في 334 مباراة.

وسجل للفائز صاحب المركز السابع سيرج غنابري (22 و47) ومارك أوث (56 و65) ولوكاس روب (61) والسويسري ستيفن تسوبر (72).

ورفع أوث رصيده إلى 12 هدفا في المركز الرابع في ترتيب الهدافين.

وبقي هامبورغ الأخير من دون أي فوز منذ نوفمبر الماضي، بتعادله مع مضيفه شتوتغارت 1-1، بهدف لويس هولتبي (18) مقابل هدف دانيال غينتشيك (44).

وهذه أطول سلسلة لهامبورغ من دون تحقيق أي فوز في الدوري (15 مباراة).