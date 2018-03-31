تنحى رئيس بوتسوانا إيان خاما، وهو جنرال عسكري متقاعد، عن منصبه يوم السبت بعد عشر سنوات في الحكم لتنتقل السلطة في البلد الإفريقي الغني بالألماس إلى نائبه موجويتزي ماسيسي.

وسيصبح ماسيسي ثالث زعيم للدولة الواقعة في جنوب قارة إفريقيا من خارج عائلة خاما السياسية التي هيمنت على السياسة في بوتسوانا منذ استقلال البلاد عن بريطانيا عام 1966.

ويرث ماسيسي (55 عاما) الحكم في بلد يعتبر منذ عقود منارة للديمقراطية في إفريقيا ويحظى بإدارة اقتصادية قوية لكنه يواجه مهمة ثقيلة تتمثل في تقليل الاعتماد على الألماس.