عاد الرائد شباب قسنطينة بنقطة ثمينة من تنقله الصعب إلى المدية لمواجهة الأولمبي المحلي في إطار لقاءات الجولة 24 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم جعلته يعمق الفارق عن الملاحق مولودية وهران إلى 5 نقاط بعد تعثر هذا الأخير في سطيف.

وبهذا التعادل رفع أبناء مدينة الجسور المعلقة رصيدهم إلى النقطة 46 في الصدارة فيما يبقى أولمبي المدية ضمن قائمة الفرق المهددة بالسقوط محتلا المركز 11 بـ 26 نقطة.

وفي مقابلة أخرى مهمة أخفق الملاحق مولودية وهران في العودة بنتيجة إيجابية من تنقله إلى سطيف، بعدما انقاد لهزيمة ثقيلة بنتيجة 4-1 على ملعب 8 ماي 45.

هذا الفوز جعل النسر الأسود يرتقي للمركز السادس مناصفة مع شبيبة الساورة، فيما أصبح مولودية وهران مهددا بفقدان الوصافة في حال فوز مولودية الجزائر على شبيبة القبائل في المقابلة المتأخرة التي ستجمع الناديين هذا الأسبوع.

في أسفل الترتيب غادر اتحاد الحراش المراكز الثلاثة الأخيرة لأول مرة منذ مدة، بعدما أطاح بنادي بارادو بنتيجة هدفين لهدف، حيث رفع رصيده للنقطة 24 في المركز 12 مناصفة مع دفاع تاجنانت، فيما أصبح بارادو ثامنا.

الجمعة:

شباب بلوزداد - اتحاد الجزائر 1-0

اتحاد بسكرة - شبيبة القبائل 1-1

دفاع تاجنانت - شبيبة الساورة 2-0

اتحاد بلعباس - نصر حسين داي 0-1

مولودية الجزائر - اتحاد البليدة 4-1

السبت:

اتحاد الحراش - نادي بارادو 2-1

أولمبي المدية - شباب قسنطينة 0-0

وفاق سطيف - مولودية وهران 4-1

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 46 24

2. مولودية وهران 41 24

3. مولودية الجزائر 40 23

4. اتحاد الجزائر 38 24

--. نصر حسين داي 38 24

6. شبيبة الساورة 36 24

--. وفاق سطيف 36 24

8. نادي بارادو 35 24

9. اتحاد بلعباس 29 24

10. شباب بلوزداد 27 24

11. أولمبي المدية 26 24

12. دفاع تاجنانت 24 24

--. اتحاد الحراش 24 24

14. شبيبة القبائل 23 23

--. اتحاد بسكرة 23 24

16. اتحاد البليدة 18 24.