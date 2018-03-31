النتائج والترتيب عقب إجراء لقاءات الجولة الـ24 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم السبت.

مولودية بجاية - شباب عين الفكرون 3 - 1

مولودية العلمة - سريع غليزان 1 - 1

أمل بوسعادة - وداد تلمسان 1 - 2

أهلي برج بوعريريج - غالي معسكر 2 - 0

شباب باتنة - رائد القبة 1 - 0

جمعية وهران - شبيبة بجاية 1 - 1

مولودية سعيدة - جمعية عين مليلة 2 - 0

شبيبة سكيكدة - أولمبي الشلف 0 - 0

الترتيب نقاط لعب

1. شبيبة بجاية 46 24

-- . مولودية بجاية 46 24

3. جمعية عين مليلة 45 24

4. أهلي برج بوعريريج 41 24

5. أولمبي الشلف 40 24

6. شبيبة سكيكدة 39 24

7. سريع غليزان 35 24

8. مولودية سعيدة 33 24

9. جمعية وهران 31 24

10. أمل بوسعادة 30 24

11. وداد تلمسان 27 24

12. رائد القبة 26 24

13. مولودية العلمة 24 24

14. غالي معسكر 22 24

-- شباب عين الفكرون 22 24

--. شباب باتنة 22 24.