سقطت طائرة "تجسس" إسرائيلية من دون طيار جنوبي لبنان، صباح اليوم السبت، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية (رسمية).



وأكدت الوكالة أن "طائرة تجسس إسرائيلية من دون طيار سقطت صباح اليوم، بين بلدتي برعشيت وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل، جنوبي لبنان".



وبثت وسائل إعلام لبنانية صورا للطائرة الإسرائيلية، ويظهر عليها كتابات بالعبرية.



وفي وقت لاحق، أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان، أن الطائرة الإسرائيلية "(كانت) مزودة بأربعة صواريخ لم تنفجر".



وأوضحت أنها "سقطت في خراج بلدة بيت ياحون جنوبي لبنان، وفجرها العدو (في إشارة لإسرائيل) في المكان".



وقال الجيش اللبناني، إن "وحدة تابعة له عاينت مكان الحدث، وفجرت الصواريخ الأربعة".



وعادة ما يشكو لبنان لمجلس الأمن الخروقات الإسرائيلية المستمرة لأجوائه.



وتعتبر السلطات اللبنانية أن هذه الخروقات هي بهدف التجسس والحصول على إحداثيات جوية.



والجمعة الماضية، أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان، خرق طائرتين إسرائيليتين للأجواء اللبنانية لبعض الوقت.