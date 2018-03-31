أثارت تصريحات منسوبة للبابا فرانسيس حول عدم وجود جهنم فضيحة كبرى في الفاتيكان.



ودوّى هذا النبأ، بعد مقابلة خاصة للبابا فرانسيس مع مؤسس صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية إيوجينيو سكالفاري، الذي نشر نص المقابلة في صحيفته.



وما لفت اهتمام الرأي العام والكنيسة الكاثوليكية، التعليقات المنسوبة للبابا حول أن النفوس الآثمة لا تعاقب، وإنما تضمحل، فيما نسب الصحفي للبابا قوله إن "جهنم غير موجودة، وأن النفوس الآثمة إنما تزول عن الوجود".



وبعد نشر المقابلة، أعلن الفاتيكان أن البابا لم يكن بنيته الإدلاء بتصريحات صحفية، وأنه عقد لقاء شخصيا مع الصحفي.



وأضاف أن ما جاء في نص المقابلة بخصوص عدم وجود جهنم ليس إلا "نتيجة تفسيرات" سكالفاري، مشيرا إلى أن النص لا يتضمن العبارات الحقيقية التي جاءت على لسان البابا.