أكد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي اليوم السبت بالبيض أن "قرار فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضي بدعم الجزائر للمغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم لعام 2026 ننفذه بكل اعتزاز".

وأبرز ولد علي لدى تنشيطه لندوة صحفية في ختام زيارة عمل وتفقد إلى الولاية أن دائرته الوزارية "ملتزمة وترافق هذا القرار السيادي في دعم الجزائر لملف استضافة المغرب لكأس العالم".

من جهة أخرى أبرز الوزير أن علاقة وزارة الشباب والرياضة بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم وغيرها من الاتحاديات الرياضية هي "علاقة تنسيق ومرافقة لتطوير وترقية الرياضة الجزائرية وكذا تمكين الرياضيين من مختلف الإمكانيات لتحقيق النتائج الإيجابية في مختلف المحافل الرياضة المحلية والدولية".