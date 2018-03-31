قال وزير الخارجية الياباني تارو كونو اليوم السبت، إن كوريا الشمالية "على الأرجح" تستعد حاليا لإطلاق صاروخ نووي جديد قريبا.



ونقلت وكالة "كيودو" الرسمية اليابانية للأنباء عن الوزير قوله، "حاليا يتم حفر نفق بالقرب من مكان إجراء الاختبار النووي السابق، كوريا الشمالية تستعد للاختبار التالي".



ورجحت الوكالة أن ملاحظات "كونو" تعتمد على صور أقمار صناعية مرسلة من قبل الولايات المتحدة.



وفي سبتمبر 2017، أجرت كوريا الشمالية سادس وأقوى تجربة نووية لها.



وفي وقت سابق، أعلنت كوريا الشمالية موافقتها على إجراء محادثات مع كوريا الجنوبية في 27 أفريل القادم، بشأن السلاح النووي.



وبهذا الخصوص، قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، "يمكن حل مشكلة نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، حال استجابت كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لجهودنا، ووفرتا الأجواء المناسبة للسلام والاستقرار، مع اتخاذ إجراءات تدريجية ومتزامنة من أجل تحقيق السلام".



وتخضع كوريا الشمالية لسلسلة من العقوبات الاقتصادية والتجارية والعسكرية، بموجب 10 قرارات اتخذها مجلس الأمن الدولي منذ 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.