فاز المنتخب الجزائري لكرة القدم (أقل من 20 عاما) على نظيره التونسي بنتيجة (3-1) لحساب ذهاب الدور الأول لتصفيات كأس إفريقيا للأمم-2019 لهذه الفئة، اليوم السبت بملعب 20 أوت 1955 بالجزائر.

وسجل أهداف اللقاء كل من آدم زرقان (د12) عن طريق ضربة جزاء وزروقي (40) وكذا حميسي (52) ضد مرماه لفائدة "الخضر"، في حين أحرز الهدف الوحيد لتونس اللاعب بن رمضان في الدقيقة (41).

وستجري مباراة العودة يوم 7 أفريل بتونس تحت إشراف ثلاثي تحكيم موريتاني يقوده عبد الوحيد حوريويدة، بمساعدة مواطنيه باسم سيف الناصر و إبراهيم بوكوز.

وسيواجه المتأهل من هذا اللقاء المزدوج في الدور الثاني، منتخب غانا في شهر ماي المقبل ذهابا وإيابا، علما وأن المرحلة النهائية للمنافسة مقررة بالنيجر.

وكانت التشكيلة الوطنية التي يشرف على تدريبها الثنائي سليم سبع وحسين آشيو، قد أجرت سلسلة من التربصات والمباريات الودية تحسبا لهذا الموعد، حيث فاز زملاء المدافع أحمد كروم في لقاءين وديين الأسبوع الماضي على النيجر بـ(2-0) و (6-1).