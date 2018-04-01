نشر موقع “روسيا اليوم” رسما أنفوغرافيا يلخص نتائج دراسة حول الدول الأكثر تعرضا لهجمات إلكترونية، واحتلت الجزائر المرتبة السادسة والثلاثين عالميا والثالثة عربيا مباشرة بعد الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة السابعة والعشرين عالميا تليها المملكة العربية السعودية باحتلالها المرتبة الثامنة والعشرين عالميا، بينما احتلت كل من روسيا والبرازيل والفيتنام المراتب العالمية الثلاث الأولى. والدراسة هي الأحدث في هذا المجال، حيث تم الكشف عن نتائجها يوم أول أمس الخميس.