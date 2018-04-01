كشف نائب عراقي، عن مساع عراقية جزائرية مصرية وتونسية، لإعادة عضوية سوريا في الجامعة العربية، نقلا عن وكالة سبوتنيك الروسية.

وأكدت الوكالة الاخبارية "المعلومة" العراقية، ان النائب العراقي جاسم محمد جعفر، كشف عن مساع عراقية عربية حثيثة لإعادة عضوية سوريا في الجامعة العربية، مؤكداً أن إعادة سوريا إلى وضعها الطبيعي سيسهم في استقرار حدود بلاده وتحصينها ضد الهجمات الإرهابية.

وقال النائب العراقي، إن "العراق ومصر والجزائر وتونس يدعمون وبقوة عودة سوريا إلى وضعها الطبيعي وإعادة عضويتها في الجامعة العربية". وأضاف: "مصر هي اللاعب الأبرز كونها حليف قوي مع روسيا وهي من تسيطر إداريا على الجامعة العربية ما يجعل دعمها للملف إيجابياً جداً".