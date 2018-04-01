أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الأحد، رخصة السياقة البيومترية، تحت إشراف الوزير نور الدين بدوي و بحضور أعضاء من الحكومة.

وتتضمن الرخصة (بالتنقيط) الجديدة 24 نقطة و تنقص مع ارتكاب كل مخالفة مرورية وهي أربعة أنواع من المخالفات تصنف من الدرجة الأولى وهي الأقل خطورة إلى الدرجة الرابعة وهي الأكثر خطورة، ويلزم كل مرتكب مخالفة من الدرجات الأربع المتضمنة في سلم النقاط لرخصة السياقة بالتنقيط المتكونة من 24 نقطة بالنسبة إلى السائقين العاديين و12 بالنسبة إلى المبتدئ، بتسديد الغرامة المالية عن المخالفة المرتكبة مع خصم النقاط، في مدة حددت بـ 15 يوما.

وصرح نور الدين بدوي أنه سيتم تجريب رخصة السياقة البيومترية كمرحلة أولى ببلديات العاصمة و مبدئيا بأربع بلديات نموذجية الجزائر العاصمة، بابا حسن، الدار البيضاء، القبة، كما سيتم تعميمها على باقي بلديات الوطن نهاية السنة الجارية.

مشيرا على هامش إطلاق أولى رخص السياقة البيومترية، أن الشباك الإلكتروني سيتم تعميمه على التراب الوطني هذه السنة، في انتظار إصدار البطاقة الالكترونية لتسجيل المركبات في سبتمبر 2018

و تم إطلاق الرخصة البيومترية بالمركز الوطني للإنتاج السندات و الوثائق المؤمنة بالحميز.