إنطلقت اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أشغال الملتقى الدولي حول الطاقات المتجددة و الأمن الطاقوي و الغذائي تحت عنوان "أعمدة التنمية الوطنية المستدامة".

و قد أشرف وزير الطاقة مصطفى قيتوني على افتتاح الملتقى بحضور وزراء المالية عبد الرحمان راوية و البيئة و الطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي والصناعة و المناجم يوسف يوسفي و التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار وكذا مسؤولين في قطاع الطاقة و خبراء وطنيين و أجانب.

وأكد قيتوني في كلمته الافتتاحية ضرورة رفع تحدي ثلاثي الأبعاد يتمثل في تحقيق الأمن في مجال الطاقة والماء والغذاء و التي تشكل حسبه "ثلاثة مواضيع مترابطة و حاسمة بالنسبة للجزائر".

و يشكل هذا الملتقى الأول حول الأمن الطاقوي و الغذائي و المائي -حسب الوزير- "فرصة للتذكير بالترابط الموجود بين هذه التحديات العظمى و بتأثيرها على النمو الاقتصادي و على تطور البلاد".