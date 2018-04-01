تمكنت مصالح الشرطة من حجز 3 كلغ و 400 غرام من المرجان الأحمر بمدينة مغنية ولاية تلمسان، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لخلية الاتصال للأمن الولائي.

وقد تمت هذه العملية أمس السبت، من طرف فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية إثر تفتيش مسكن أحد المواطنين بمغنية والمتورط في قضية محل تحقيق بخصوص المتاجرة بالمخدرات.

و ذكر المصدر، أن عملية التفتيش سمحت بضبط الكمية المذكورة من المرجان الأحمر كانت مخبأة داخل مرآب المسكن وتبين أنها ملك لوالد ذات الشخص وأنها كانت موجهة للتهريب حسب نفس البيان.

وتم توقيف صاحب هذه البضاعة البالغ من العمر55 سنة، الذي اعترف أن كمية المرجان الأحمر ملك له فيما يبقى التحقيق مفتوحا من طرف أعوان ذات المصلحة كما أشير إليه