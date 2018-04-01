انطلق اليوم الأحد بمقر وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات الاجتماع الذي يجمع الوصاية بممثلي التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأشار ذات البيان، إلى أن الاجتماع الذي كان من المزمع اجراؤه أساسا يوم الأربعاء 28 مارس الماضي قد تأجل بسبب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة طبيبتين مقيمتين وعضو من عائلتهما.

و في هذا الصدد، قرر الأطباء المقيمون المضربون منذ أربعة أشهر مقاطعة امتحانات شهادة الدراسات الطبية المتخصصة التي تأتي في نهاية التكوين التخصصي والتي كانت قد حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تاريخها في الفترة الممتدة بين 18 مارس و12 أفريل 2018.

وتتمحور مطالب الـ 15 ألف طبيب مقيم عبر التراب الوطني حول "الغاء الطابع الالزامي للخدمة المدنية والإعفاء من الخدمة العسكرية و ضمان تكوين بيداغوجي مناسب ومراجعة القانون الاساسي".