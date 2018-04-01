كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس السبت بولاية تيزي وزو ، مخبأ للإرهابيين الذي يحتوي على خمس قنابل تقليدية الصنع بالإضافة إلى مواد غذائية وأغراض مختلفة.

فيما حجزت وحدات مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالنعامة، كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ 500 كيلوغرام، و ضبط 4212 وحدة من مختلف المشروبات بالوادي.



من جهة أخرى، حجز عناصر الدرك الوطني سلاحين ناريين بكل من الشلف وسعيدة، وشاحنة محملة بـ 15 محرك لمختلف أنواع السيارات و1720 وحدة من الألبسة و50 كيس من الفحم بتمنراست، بالإضافة إلى 253 كيلوغرام من مادة النحاس بوهران.

في حين أوقفت عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود 41 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار والأغواط.