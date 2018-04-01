توصّل باحثون سويديون إلى أنّ الأطفال الذين يولدون من أمهات مصابات بمتلازمة المبيض متعدّد التكيسات، يتعرّضون لخطر متزايد للإصابة بالقلق في وقت لاحق من الحياة.

ووفق للباحثين، فإنّ سمنة الأمهات المفرطة ومستويات هرمون الإندروجين تزيد من الشعور بالقلق، فيما تؤثر متلازمة تكيس المبيض المتعدّد في واحدة من بين كل 10 نساء في سنّ الإنجاب، وتتميّز بمستويات عالية من هرمون الذكورة في الدم، واضطرابات الدورة الشهرية ومقاومة الأنسولين والسمنة.

وحقّق الباحثون في 16 مجموعة من ذكور وإناث من فئة الفئران للتجارب، حيث تعرّضت للسمنة بسبب النظام الغذائي وهرمون الذكورة الزائد، لدراسة كيف أثرت هذه العوامل البيئية في سلوك الفئران، وكذلك في التعبير الجيني في الدماغ.

وبعد الولادة، تعرّض نصف الفئران للسمنة الناجمة من نظام غذائي عالي الدهون والسكريات، وأيضاً لدراسة تأثير النظام الغذائي في الذرّية.

وكشفت الدراسة ارتفاع مستويات القلق بين نسل كل من الفئران الحاملة طبيعياً والتي تعرّضت لارتفاع مستويات هرموني الإندروجين والديهدروتستوستيرون.