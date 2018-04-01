اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، بنيامين نتنياهو، بأنه "إرهابي" وضعيف، بعدما رفض رئيس الوزراء الاحتلال أن يتلقى جيشه "دروساً في الاخلاق" من تركيا، حول المواجهات الدامية التي وقعت الجمعة مع الفلسطينيين على الحدود بين قطاع غزة وقوات الاحتلال.

وقال أردوغان في خطاب متلفز أمام أنصاره في أضنة بجنوب البلاد: "انت محتل يا نتنياهو، وبوصفك محتلاً، أنت موجود على هذه الأرض. في الوقت نفسه، أنت إرهابي".

وأضاف: "ليس هناك من يحبك بصدق في هذا العالم. لقد كان الرد الدولي في الأمم المتحدة على خطوتك المتعلقة بالقدس واضحا. ولا يغرنّك امتلاكك أسلحة نووية، فهي قد لا تعمل عندما تحتاج إليها، لذلك دعك من مناكفتنا، وكن صادقا. لن تتلقى منا أي رد إيجابي".

وكان نتنياهو قد أدان تصريحات لأردوغان صباح اليوم، انتقد فيها الكيان الصهيوني، وندد بممارساتها التي أدت إلى استشهاد 16 فلسطينيا برصاص جيشها في يوم الأرض.

وكتب نتنياهو على صفحته في "تويتر" الأحد: "أكثر جيوش العالم أخلاقية، لن يقبل دروسا تلقى عليه في الأخلاق ممن يقصف المدنيين بشكل عشوائي منذ سنوات".