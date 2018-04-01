تم انتشال جثة شاب جرفته مياه وادي الجناح ببلدية سيدي عبد العزيز بولاية جيجل في الـ 21 من مارس الماضي و التي وجدت عالقة بين صخور شاطئ بني بلعيد التابع لبلدية خيري وادي عجول، حسب ما علم اليوم الأحد من المكلفة بالاتصال بالحماية المدنية.

و أوضحت أحلام بومالة أنه تم القيام بعملية الانتشال مساء أمس السبت، من طرف عناصر الحماية المدنية لوحدة بلغيموز التابعة لبلدية العنصر مشيرة إلى أن الضحية "عمار.ر" البالغ من العمر 26 سنة الذي اختفى عن الأنظار بينما كان بصدد الصيد على مستوى وادي الجناح.

و أضافت أنه تم تحويل جثة الضحية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بشير منتوري بالميلية، مشيرا إلى هذه العملية تطلبت تسخير 10 عناصر من الحماية المدنية و شاحنتين للإسعاف الأولي و سيارة إسعاف.

و تم فتح تحقيق من أجل تحديد أسباب و ملابسات هذه الحادثة