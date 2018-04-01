رفض وزير دفاع الاحتلال الصهيوني أفيغدور ليبرمان إجراء تحقيق في قتل الجيش لـ 16 فلسطينيا خلال مسيرة العودة الجمعة الماضية عند الحدود مع قطاع غزة بمناسبة يوم الأرض، عقب دعوات لفتح تحقيق مستقل.



وفي حديث لراديو الجيش الصهيوني صباح اليوم الأحد أثنى ليبرمان على جنوده، وقال إنهم يستحقون ميدالية لأنهم قاموا بما يلزم، مؤكدا أنه لن تكون هناك لجنة تحقيق.



وأعرب ليبرمان عن استيائه من الأصوات الدولية والداخلية من أحزاب اليسار، المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق فيما جرى على الحدود. وأضاف "لن يتم فتح تحقيق، ولن نتعاون مع أي لجنة دولية بهذا الشأن".



كما هدد ليبرمان باستخدام القوة بشكل أكبر وأكثر حدة ضد المتظاهرين في المرة المقبلة، زاعما أن 90% ممن شاركوا في المسيرة الحدودية هم من عناصر حماس وعائلاتهم الذين يتلقون رواتبهم من الحركة.



وكان الأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية وزعيمة حزب ميرتس الصهيوني قد طالبوا بتحقيق مستقل.