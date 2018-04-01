ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجة غرب طهران اليوم (الاحد)، ما أسفر عن إصابة 38 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلن ناطق باسم خدمة الطوارئ الطبية في إيران.



وقال مجتبى خالدي لوكالة «الطلبة» للأنباء، إن «معظم المصابين غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج في إقليم كرمانشاه، حيث وقع الزلزال».



وذكرت وكالات الأنباء الإيرانية أن معظم الإصابات طفيفة، وأن بعض الناس أصيبوا في الرأس نتيجة سقوط أشياء عليهم.



وكان زلزال بقوة 7.3 درجة ضرب نفس المنطقة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة ما يزيد عن ثمانية آلاف.