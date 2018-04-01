يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم 9 افريل في جلسة علنية تخصص للتصويت على ثلاثة مشاريع قوانين تخص قطاعي التجارة و

التكوين المهني , حسب ما افاد به اليوم الاحد بيان للمجلس.



و تخص مشاريع القوانين المعروضة على تصويت النواب كل من مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ومشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال التمهين, يوضح نفس المصدر.

