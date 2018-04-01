ثلاثة مشاريع قوانين أمام البرلمان الأسبوع المقبل

أخبار الوطن
1 ابريل 2018 () - م.خ/ واج
0 قراءة
+ -

 يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم 9 افريل  في جلسة علنية تخصص للتصويت على ثلاثة مشاريع قوانين تخص قطاعي التجارة و  
التكوين المهني , حسب ما افاد به اليوم الاحد بيان للمجلس.

و تخص مشاريع القوانين المعروضة على تصويت النواب كل من مشروع القانون المعدل  والمتمم للقانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ومشروع القانون  المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية  بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال التمهين, يوضح  نفس المصدر.
 

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول