أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي في تصريح قصير للصحافة عقب لقائه بممثلي الأطباء المقيمين، أنه "متفائل للنتائج التي توجت هذا اللقاء" مؤكدا بأن " الدولة ستتكفل بكل انشغالات هذا السلك".



وأوضح حسبلاوي بالمناسبة بأن الوزارة " لم ولن تغلق باب الحوار مع الأطباء المقيمين الذي جرى في جو هادئ حيث تم اتخاذ اجراءات ستكون عند حسن ظن هؤلاء" معبرا عن شكره "لكل من ساهم في هذا الحوار".



وأعلن في هذا السياق بأن "الطرفين سيوقعان على محضر اللقاء الذي سيتم نشره مساء اليوم أو غد الإثنين" دون تقديم توضيحات أكثر حول النتائج المتوصل إليها.



ومن جهته، وصف ممثل الأطباء المقيمين الدكتور محمد طيلب نتائج هذا اللقاء "بالإيجابية " مؤكدا بأن "القرار النهائي الذي سيتخذه الأطباء المقيمون سيتم الإعلان عنه بعد غد الثلاثاء بعد استشارة القاعدة غد الإثنين".



وتتمحور مطالب الـ 15 ألف طبيب مقيم عبر التراب الوطني حول "إلغاء الطابع الإلزامي للخدمة المدنية والاعفاء من الخدمة العسكرية و ضمان تكوين بيداغوجي مناسب ومراجعة القانون الأساسي".