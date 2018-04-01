

حافظت شركة "بي إم دبليو" الألمانية العملاقة للسيارات على مركز الصدارة في قائمة أكثر شركات السيارات ربحا لعام 2017.



وأظهرت قائمة شركة "إرنست أند يونغ" العالمية للاستشارات المالية أن "بي إم دبليو" تربح 10 أوروات عن كل 100 أورو من أرباح التشغيل.



وفي القائمة التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منها، حلت "سوزوكي" اليابانية في المرتبة الثانية محل "دايملر" الألمانية التي تراجعت إلى المركز الثالث بأرباح بلغت نسبتها 9.8% للأولى و8.9% للثانية.



كما تحسنت أرباح شركة "فولكسفاغن" الألمانية لتصعد إلى المرتبة الثامنة، وحسب الدراسة فإن "فولكسفاغن" كانت أكثر الشركات بيعا للسيارات عام 2017.



ووفقا للدراسة، تربعت شركة "تويوتا" اليابانية على عرش شركات السيارات في العالم من حيث الأرباح والمبيعات سويا.