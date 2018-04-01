تلقى تشلسي هزيمة مدوية في عقر داره أمام توتنهام هوتسبير 3-1، خلال المبارة التي أجريت عشية الأحد في الأسبوع 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وكان تشلسي سباقا للتسجيل عبر ألفارو موراتا في الدقيقة 30. وجاء رد الفريق الضيف سريعا عن طريق كريستيان إيركسن في الدقيقة 46.



وفي الشوط الثاني، سجل ديلي آلي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 62 و66.



وعقب هذه الهزيمة، تجمد رصيد تشلسي في 56 نقطة بالمركز الخامس، فيما ارتفعت نقاط توتنهام إلى 64 بالمركز الرابع.



