اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكسيك، بأنها لا تقوم بأي خطوات لوقف تدفق المهاجرين عبر الحدود الأمريكية المكسيكية، مهددا بإلغاء اتفاق التبادل التجاري الحر والمعروف بـ "نافتا".



وكتب ترامب على صفحته في "تويتر": "المكسيك تكاد لا تقوم بأي شيء لمنع الناس من التدفق للمكسيك عبر حدودها الجنوبية ثم إلى الولايات المتحدة.. إنهم يسخرون من قوانين الهجرة الغبية لدينا".



وتابع: "عليهم وقف التدفق الكبير للمخدرات والأشخاص، وإلا سأوقف الدعم المالي لهم الآن... نحتاج إلى الجدار".



وقال إن "من يتدفقون يحاولون استغلال داكا.. يريدون الدخول بموجب القانون".



وأوقف الرئيس الأمريكي الحالي، في سبتمبر الماضي، العمل ببرنامج داكا، الذي أطلقه سلفه باراك أوباما والذي سمح لـ690 ألفا دخلوا البلاد في صغرهم بشكل غير قانوني بالعمل والدراسة بشكل قانوني مع حمايتهم من الترحيل.