تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة في إطار مكافحة الهجرة السرية عن طريق البحر ، عشية أول أمس، من توقيف شخصين اثنين " رجل و امرأة " ينشطان ضمن شبكة مختصة في المساعدة و التنسيق مع منظمي رحلات الهجرة السرية على تهريب البشر نحو أوروبا باستخدام قوارب " الموت" .



وحسب مصالح الدرك الوطني، فقد تمت هذه العملية بناءا على معلومات مفادها وجود نشاط مشتبه فيه لمجموعة من الأشخاص يقومون بتجهيز قوارب خشبية من أجل تهريب الشباب عن طريق البحر نحو جزيرة سيردينيا الايطالية ، حيث استطاعت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة ضمن مخطط عمل مدروس، من وضع نقطة مراقبة على مستوى محور تنقل هؤلاء المشتبه فيهما ، ما أسفر عن توقيف السيارة محل المعلومة و على متنها رجل يبلغ من العمر 33سنة وامرأة تبلغ من العمر 24 سنة ، بعد تفتيش السيارة و فحص المشتبه فيهما تم العثور بحوزتهما على سبعة أكياس من الكوكايين و المقدرة وزنها بــ 04 غرام و أسلحة بيضاء .



كما استرجاع أعوان الدرك الوطني ، أثناء تفتيش مقر سكن المشتبه فيه الرئيسي على قارب خشبي تقليدي الصنع كان مجهزا من طرف صاحبه لاستخدامه في رحلات الهجرة السرية نحو أوروبا. وجاءت هذه العملية، حسب مصادرنا، بعدما شددت مصالح الدرك الوطني الرقابة على شبكات تهجير البشر في ناحية عنابة للحد من تزايد محاولات الهجرة غير الشرعية حفاظا على أرواح الشباب .