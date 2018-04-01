أعلن المدير العام للوقاية و ترقية الصحة بوزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات، الدكتور جمال فورار، عن تسجيل 6.483 حالة حصبة في 29 ولاية في حين عدد الوفيات بلغ 9 حالات، حسب آخر حصيلة أعدت اليوم الأحد.



و أوضح فورار أن الوفيات التسع تم تسجيلها في كل من الوادي (5 حالات) و ورقلة (حالتين) و بسكرة (حالتين)، مؤكدا أن الوتيرة في انخفاض أي بمعدل أقل -20 حالة في اليوم بالوادي و -15 إلى -20 حالة/اليوم بورقلة.



و بخصوص التلقيحات، أبرز ذات المسؤول أنها بلغت 548.000 في تسع (9) ولايات.

و كانت وزارة الصحة قد أعلنت عن 4.800 حالة حصبة مسجلة في 24 ولاية و عدد الوفيات بلغ ست (6) حالات.