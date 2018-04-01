هذه آخر حصيلة لـ"البوحمرون"

مجتمع
1 ابريل 2018 () - م.خ/ واج
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أعلن المدير العام للوقاية و ترقية الصحة بوزارة  الصحة و السكان وإصلاح  المستشفيات، الدكتور جمال فورار، عن تسجيل 6.483 حالة  حصبة في 29 ولاية في حين عدد الوفيات بلغ 9 حالات، حسب آخر حصيلة أعدت اليوم  الأحد.    

و أوضح فورار أن الوفيات التسع تم تسجيلها في كل من الوادي (5 حالات) و  ورقلة (حالتين) و بسكرة (حالتين)، مؤكدا أن الوتيرة في انخفاض أي بمعدل أقل  -20 حالة في اليوم بالوادي و -15 إلى -20 حالة/اليوم بورقلة.

و بخصوص التلقيحات، أبرز ذات المسؤول أنها بلغت 548.000 في تسع (9) ولايات.  
و كانت وزارة الصحة قد أعلنت عن 4.800 حالة حصبة مسجلة في 24 ولاية و عدد  الوفيات بلغ ست (6) حالات.

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