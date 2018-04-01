قال المسؤول في الجيش الصهيوني اليوم الأحد، إن إسرائيل لن تعيد جثتي اثنين من الفلسطينيين قتلا الجمعة الماضي قبل أن تنفذ حركة "حماس" شروطها.



وأوضح مردخاي، وهو مسؤول التنسيق الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في بيان، أن الشروط الإسرائيلية هي تسليم مدنيين إسرائيليين اثنين يعتقد أنهما أسيران لدى حماس، وكذلك تسليم جميع جثامين الجنود الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة، دون الإشارة لعددهم.



وأضاف مردخاي في بيانه: "الفلسطينيان كانا مسلحين وحاولا تنفيذ هجوم في إسرائيل أثناء قتلهما"، مشيرا إلى أن إسرائيل تحتجز حاليا جثث 26 فلسطينيا جمعتها خلال الحرب بين إسرائيل وحماس عام 2014 وخلال انهيار نفق على حدود غزة في أكتوبر 2017.