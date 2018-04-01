أصيب والي بشار دزيزي توفيق، صبيحة أمس، بالتخمة من عبارات الشكر والمدح التي تهاطلت عليه من طرف منتخب من المجلس الشعبي الولائي، الذي اعتبر أن الرجل يستحق كل عبارات الإشادة والمدح لأنه مسؤول عبقري تجلت عبقريته في إنجاز محور دائري بالقرب من مقر الولاية. ولم يستسغ أحد ممن حضروا جلسة الأمس هذه الخرجة من هذا المنتخب الذي لخص، حسب تصوره، عبقرية الوالي في إنجاز محور دوراني، ما يعني أن الرجل، حسب طويلي اللسان من زملائه، أساء للوالي عندما قزم مسيرته التنموية وعبقريته في إنجاز محور دوراني.



