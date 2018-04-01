تسجل مديرية التشغيل بالطارف، كل يوم إثنين، حسب شكاوى أعوانها وقاصديها، سابقة في ترهيب المواطنين في مواعيد الاستقبالات الأسبوعية، من خلال تسخير القوة العمومية لمواجهة توافد الشباب للبحث عن عقود التشغيل أو لتمديدها بعد قرار المديرة رفض الملفات الجديدة وعدم قبول أكثر من ألف ملف للتمديد، وهو السلوك الذي أحدث حالة متقدمة من الغضب لدى مرتادي المديرية وممثلي الشعب فيها، الذين يترقبون زيارة وزير القطاع اليوم الإثنين للتدخل في هذا الأمر الخطير.. فهل يتحرك الوزير مراد زمالي لإنهاء هذا الضيم؟



