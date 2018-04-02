شيء واحد يدل على أننا “عرب” هو البله السياسي و”تلفان” الرأي!

ولد عباس يقول إن أطرافا تستهدف الجنوب الجزائري! يافرحتنا بك وبحزبك الحاكم الذي تستهدفه أطراف في وحدة وطنية، ويخاف حتى من ذكر اسمها، ويتحدث عنها بالضمير المستتر تقديره هو؟!

ولويزة حنون تقول إن إجراء الانتخابات في هذه الظروف معناه مصادرة أصوات المواطنين؟! وهل أصوات المواطنين لم تصادر من قبل في كل الاستحقاقات يا أيتها الأرنبة الرئاسية؟!

قولوا لي بماذا نختلف في عقليتنا السياسية عن عقلية عرب الشرق الأوسط؟!

الفلسطينيون يقيمون دولة وهمية على أرض وهمية ويختارون رئيسا مدى الحياة مرة واحدة... ويحكم بلاده بحكومات عديدة لا تتحكم في شيء ولا تحكم شيئا! تقود شعبا إلى الموت سلميا دون أن تتاح له الفرصة لقتل قاتله! وتقوم هذه الحكومة والرئيس الخالد في منصبه بلا انتخاب بتنظيم إضراب عام لزيادة المتاعب الاقتصادية لشعبه! وإسرائيل فرحة بإضعاف هؤلاء لأنفسهم بهذه الطريقة النضالية البائسة؟! هل تتضرر إسرائيل عندما يدمر الفلسطينيون بقايا اقتصادهم بهذا الإضراب؟! وهل يلتفت إليهم العالم الذي يناصبهم العداء بمن فيهم العرب استجابة لهذا الإضراب؟! إنه النضال البائس! الشعب يائس تقوده سلطة حابسة! هربوا من أرضهم بالروح ويريدون العودة بلا روح؟!

عرب البؤس يحتجون على الحوثيين وعلى إيران التي زودتهم بالصواريخ الباليستية التي يقصفون بها السعودية، على اعتبار أن إيران هي التي تشن هذه الحرب بصواريخها على السعودية انطلاقا من اليمن.. ولكن العرب أنفسهم يسكتون عن قصف السعودية لليمن بطائرات “أف 16” الأمريكية، ولا يحتجون على أمريكا التي تزود هذا البلد بهذه الطائرات.. وكأن الـ”أف 16” صناعة سعودية؟!

ألسنا في الجزائر أصبحت عقليتنا تشبه عقلية عرب الشرق الأوسط؟! نزوّر الانتخابات مثلهم... نبذر الثروة الوطنية مثلهم فيما لا يخدم البلد... ونتحدث عن الأخطار المحدقة بنا وببلدنا، ونخاف حتى من أن نسمي من يهدد أمن بلدنا؟!

ألا يدل هذا البله السياسي الذي نحياه على أننا فعلا من هؤلاء البؤساء؟!





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