أفادت وزارة الطوارئ الأوكرانية، اليوم الإثنين، أن أزيد من 700 شخص لقوا مصرعهم بسبب الحرائق في أوكرانيا منذ مطلع العام الجاري.

وأوضح المصدر ذاته، أن "706 أشخاص لقوا مصرعهم جراء الحرائق المختلفة التي اندلعت في مناطق متفرقة من أرجاء أوكرانيا منذ مطلع السنة الجارية".

و أصيب 411 شخصا في الحرائق المختلفة التي عرفتها أوكرانيا، بينما تم إنقاذ أرواح 59 شخصا بفضل تدخلات عناصر الطوارئ التي تلقت خلال الأشهر الثلاثة الماضية 14 ألف نداء استغاثة بسبب الحرائق التي نشبت في الغابات وفي المباني العمومية والفضاءات التجارية والمنازل الخاصة.