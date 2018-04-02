أعلن الرعية الجزائري، أن عائلته تعرضت لعملية اختطاف من طرف ميليشيا ليبية مسلحة هاجمت منزله العائلي في طرابلس، وفرّت بثلاثة أفراد من أسرته نحو وجهة مجهولة.

وأرسل المقيم الجزائري بليبيا نداءات استغاثة لسلطات بلاده، مُوضحًّا أن الضحايا الثلاثة هم زوجته البالغة من العمر 52 سنة وابناه البالغين من العمر 21 سنة و 18 سنة.



وتضاربت روايات الاختطاف في غياب تأكيد رسمي من السلطات الليبية أو الجزائرية، بينما قيّدت قنصلية الجزائر العامة شكوى أحد رعاياها ورفعتها لوزارة الشؤون الخارجية، بحسب ما نقله مراسل شمس آف آم جلال مناد عن مصادر محلية.