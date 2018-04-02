أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الأحد بباتنة عنصري دعم للجماعات الإرهابية - حسب ما أفاد به اليوم الإثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 01 أفريل 2018 بباتنة عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية ".

من جهة أخرى، و "في إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني بعين قزام مركبة و(05) قوالب من مادة التي أن تي (TNT) و(20) كبسولة و(08) أمتار من الفتيل الصاعق ونظارة (01) ميدان".

من جهتها أوقفت عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود (32) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من سعيدة وتلمسان.