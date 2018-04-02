حذر علماء من استخدام المناديل الورقية، واستبدالها بالقماشية التقليدية كما كان عليه الحال في الماضي.

وأكد علماء في جامعة كارديف البريطانية، أن المواد الخام التي تستخدم في صناعة المناديل الورقية، تُعالج بمواد كيميائية، منها الكلور، والجير الصناعي، ومواد أخرى شديدة السمية على جسم الإنسان،حسبما جاءت به "روسيا اليوم".



كما أن للمناديل الورقية ضرراً كبيراً على الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، لأنها تسبِّب لهم ردود فعل تحسسية شديدة، خاصة إذا كانت تحتوي على أصباغ ونكهات صناعية.



ونصح الأطباء باستخدام المناديل القماشية التقليدية، لأنها مصنوعة من أنسجة طبيعية لينة، يتم تعقيمها لدى غسلها بعد الاستخدام اليومي، ولا تثير أمراض الحساسية المعروفة.



وتؤدي المواد الورقية الصناعية إلى التهاب الغشاء المخاطي في أجزاء من الجهاز التنفسي لدى الإنسان، ويمكن أن تتسبَّب في عدوى الأمراض المنتقلة عبر الهواء.