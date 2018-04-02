عبر الدولي الجزائري سفيان فغولي، الذي أحرز أمس الأحد هدفه السادس في البطولة التركية خلال فوز فريقه غالاتا سراي داخل القواعد أمام ترابزن سبور (2-1) لحساب الجولة 27 من البطولة التركية، عن سعادته بتواجده في النادي ''الإسطنبولي''.

وصرح لاعب فالنسيا سابقا لوسائل الإعلام المحلية عقب نهاية اللقاء: ''أنا سعيد بتواجدي في نادي غالاتا سراي. لقد كان فوزا مهما بالنسبة لنا لأننا نرغب في إبقاء الفارق عن الملاحقين خاصة وأننا في صدارة الترتيب. لقاءنا الأول ضد ترابزن سبور لم يسير بطريقة حسنة وكنت أرغب في التسجيل وتمكنت من تحقيق ذلك بعد تمريرة حاسمة من اللاعب ماريانو''.

وتمكن فغولي (28 ربيعا) من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء.

نتيجة إيجابية سمحت للنادي بالحفاظ على صدارة الترتيب برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الوصيف إسطنبول بازاكسيحير الذي فاز بدوره على ميدان أخيسار سبور (2-1) قبل سبع جولات من اسدال الستار على البطولة المحلية.

وأضحى فغولي -الذي التحق بصفوف النادي التركي خلال المركاتو الفارط قادما من واست هام الإنجليزي- من ركائز تشكيلة المدرب فتيح تيريم.

ولم توجه الدعوة لفغولي إلي المنتخب الوطني لكرة القدم منذ تولي رابح ماجر العارضة الفنية لـ ''الخضر'' في شهر أكتوبر الفارط.