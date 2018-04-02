بعث رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، برقية تهنئة إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بمناسبة إعادة انتخابه، أكد له من خلالها عزمه الراسخ واستعداده التام للعمل معه على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى أعلى يستجيب لما يطمح إليه الشعبان الشقيقان.

وكتب الرئيس بوتفليقة في برقيته: "يطيب لي، بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية مصر العربية وتجديد الشعب المصري الشقيق ثقته في سيادتكم، أن أعرب لكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، عن خالص التهاني وأطيب التمنيات، سائلا الله جل وعلا أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وينعم على الشعب المصري الشقيق باطراد التقدم والرخاء".

وأردف بوتفليقة مخاطبا الرئيس السيسي: ''لقد أثبت الشعب المصري، مرة أخرى، بمشاركته في إنجاح الانتخابات الرئاسية، وعيه العالي وسلوكه الحضاري المتميز وإرادته القوية في تخطي الصعاب والمضي قدما بكل ثقة وثبات في بناء مستقبله في كنف الأمن و الاستقرار تحت قيادتكم الحكيمة".

وأضاف في ذات السياق: "إنها لفرصة سعيدة أغتنمها لأعبر لكم عن ارتياحنا للعلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا الشقيقين، ولأؤكد لكم عزمنا الراسخ واستعدادنا التام للعمل معكم من أجل تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين بلدينا، والارتقاء بها إلى مستوى أعلى يستجيب لما يطمح إليه شعبانا الشقيقان، ويضمن لهما المزيد من التقدم والنماء ويعود عليهما بالمنفعة والخير العميم".

وخلص رئيس الجمهورية إلى القول: "وإذ أسأل الله العلي القدير أن يوفقكم في أداء مهامكم النبيلة في خدمة الشعب المصري الشقيق وبلدكم الحبيب، تفضلوا، فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات الإخاء والمودة".