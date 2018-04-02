هبطت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمائة يوم الإثنين، متأثرة بارتفاع الإنتاج الروسي وتوقعات بأن تخفض السعودية أسعار الخام الذي تورده لآسيا إلى جانب نزاع تجاري محتدم بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 17:07 بتوقيت غرينتش، هبط خام القياس العالمي مزيج برنت 1.61 دولار أو 2.3 بالمائة إلى 67.73 دولار للبرميل، مسجلا أدنى مستوياته منذ 21 مارس .

ونزل الخام الأمريكي 1.89 دولار أو 2.9 بالمائة إلى 63.05 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ 20 مارس.

وتقل أحجام التداول عن المعتاد بسبب عطلة عيد القيامة في بعض الدول.

وأبلغت مصادر تجارية رويترز يوم الإثنين أن من المتوقع أن تخفض السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار جميع الخامات التي تبيعها إلى آسيا في مايو بما يتماشى مع تراجع أسعار خام دبي القياسي في الشرق الأوسط.

وقال بوب ياوجر مدير عقود الطاقة الآجلة في ميزوهو بنيويورك ”هناك تكهنات بأن السعوديين سيخفضون الأسعار لزبائنهم في آسيا... ذلك في الحقيقة ليس بالأمر الذي تفعله حين تريد الإبقاء على تخفيضات الإنتاج“.