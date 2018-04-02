رفعت جماهير سلتيك أعلاما فلسطينية خلال مباراة الفريق أمام روس كاونتي في الأسبوع الـ32 من الدوري الأسكتلندي لكرة القدم تعبيرا عن التضامن مع 16 فلسطينيا استشهدوا الجمعة الماضي.

ورفع الـ"غرين بريغاد" أو "الكتيبة الخضراء" 16 علما فلسطينيا ترمز إلى عدد المتظاهرين الذين استشهدوا برصاص الكيان الصهيوني أثناء مشاركتهم في مظاهرات "يوم الأرض" السلمية بالقرب من الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة.

واعتادت جماهير نادي سلتيك على دعم الفلسطينيين، وتعرض فريقهم في الموسم الماضي لعقوبات مالية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، حينما تحولت مدرجات ملعب "سلتيك بارك" إلى لوحة مفتوحة ترسم علم فلسطين، خلال اللقاء الذي جمع بطل أسكتلندا بضيفه هبوعيل بئر السبع المحتل ضمن منافسات ذهاب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة سلتيك وضيفه روس كاونتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف دون رد، ليواصل سلتيك التغريد منفردا في صدارة الدوري الأسكتلندي برصيد 71 نقطة، ويبتعد بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه غلاسكو رينجرز الوصيف.