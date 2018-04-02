دعا برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، المغربي، إلى التدخل العسكري لوقف ما اعتبره الاستفزازات الجزائرية وجبهة البوليساريو.

وقال عدي بوعرفة، للصحافة على هامش الاجتماع الطارئ الذي احتضنه البرلمان المغربي الأحد، :"على المغرب أن يرسل رسالة إلى الجزائر لأنها معنية، مفادها احترام حسن الجوار أو أنه مستعد لجميع الاحتمالات، بما فيها التدخل العسكري".

وأضاف البرلماني أن "المغرب لديه حق متابعة عناصر البوليساريو داخل التراب الوطني، وهو الحق الذي كان قد أشار إليه الراحل الحسن الثاني"، موردا: "تكفي طلعتان جويتان للقوات المسلحة الملكية لمسحهم من الخريطة".

وشدد بوعرفة على ضرورة أن تعي الجزائر أن "المغرب قدم تضحيات جسام لاستقلال الجزائر ومات المئات من المغاربة من أجل ذلك، كما كانت أيضاً مدينة وجدة بمثابة قاعدة خلفية للثورة الجزائرية"، ودعا الجزائر إلى "استحضار التاريخ المشترك"، مؤكداً أن المغرب "مستعد للخيار العسكري ولو كلّف ما كلف".